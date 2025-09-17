Gaia (SN57) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.996538 $ 0.996538 $ 0.996538 24J Rendah $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.996538$ 0.996538 $ 0.996538 24J Tinggi $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Sepanjang Masa $ 4.12$ 4.12 $ 4.12 Harga Terendah $ 0.934995$ 0.934995 $ 0.934995 Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) +2.14% Perubahan Harga (7D) -1.38% Perubahan Harga (7D) -1.38%

Gaia (SN57) harga masa nyata ialah $1.036. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN57 didagangkan antara $ 0.996538 rendah dan $ 1.04 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN57 sepanjang masa ialah $ 4.12, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.934995.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN57 telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +2.14% dalam 24 jam dan -1.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gaia (SN57) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Bekalan Peredaran 2.61M 2.61M 2.61M Jumlah Bekalan 2,611,825.023107207 2,611,825.023107207 2,611,825.023107207

Had Pasaran semasa Gaia ialah $ 2.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN57 ialah 2.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2611825.023107207. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.70M.