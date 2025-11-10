Gaib AI Dollar Alpha USDC Harga Hari Ini

Harga langsung Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) hari ini ialah $ 0.999597, dengan 0.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIDAUSDC kepada USD penukaran adalah $ 0.999597 setiap AIDAUSDC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 114,755,899, dengan bekalan edaran sebanyak 114.77M AIDAUSDC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIDAUSDC didagangkan antara $ 0.994883 (rendah) dan $ 1.004 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.13, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.926229.

Dalam prestasi jangka pendek, AIDAUSDC dipindahkan -0.13% dalam sejam terakhir dan +1.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Maklumat Pasaran

