GAIM Studio (GAIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00279978$ 0.00279978 $ 0.00279978 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.52% Perubahan Harga (1D) -13.99% Perubahan Harga (7D) -27.33% Perubahan Harga (7D) -27.33%

GAIM Studio (GAIM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAIM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAIM sepanjang masa ialah $ 0.00279978, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAIM telah berubah sebanyak +0.52% sejak sejam yang lalu, -13.99% dalam 24 jam dan -27.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GAIM Studio (GAIM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.67K$ 50.67K $ 50.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.67K$ 50.67K $ 50.67K Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,873,611.263335 999,873,611.263335 999,873,611.263335

