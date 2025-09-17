gAInzy ($GNZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02999962$ 0.02999962 $ 0.02999962 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.66% Perubahan Harga (7D) +6.47% Perubahan Harga (7D) +6.47%

gAInzy ($GNZ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $GNZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $GNZ sepanjang masa ialah $ 0.02999962, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $GNZ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.66% dalam 24 jam dan +6.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

gAInzy ($GNZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.51K$ 23.51K $ 23.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.12K$ 26.12K $ 26.12K Bekalan Peredaran 899.79M 899.79M 899.79M Jumlah Bekalan 999,786,504.870182 999,786,504.870182 999,786,504.870182

Had Pasaran semasa gAInzy ialah $ 23.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $GNZ ialah 899.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999786504.870182. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.12K.