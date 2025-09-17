Gakster Harga (GAK)
Gakster (GAK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, GAK telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, +1.52% dalam 24 jam dan +17.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Gakster ialah $ 368.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GAK ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999980322.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 368.78K.
Pada hari ini, perubahan harga Gakster kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Gakster kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Gakster kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Gakster kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.52%
|30 Hari
|$ 0
|+14.56%
|60 Hari
|$ 0
|+144.22%
|90 Hari
|$ 0
|--
This meme coin representing a famous cat meme was launched eleven months ago on pump dot fun on Solana but never bonded until few weeks ago. Now spontaneously people started to create memes and post them on x while organizing themselves creating social accounts for the memecoin. Gakster has now an active engaged community that keeps creating and sharing memes by taking this cat as reference. Since interest is growing and there is no real developer or team behind it I decided to apply for a listing on coin gecko
