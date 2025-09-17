Apakah itu Gala Film (FILM)

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

Memahami tokenomik Gala Film (FILM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Tokenomik Gala Film (FILM)

Memahami tokenomik Gala Film (FILM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FILM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gala Film (FILM) Berapakah nilai Gala Film (FILM) hari ini? Harga langsung FILM dalam USD ialah 0.0166417 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FILM ke USD? $ 0.0166417 . Lihat Harga semasa FILM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Gala Film? Had pasaran untuk FILM ialah $ 2.15M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FILM? Bekalan edaran FILM ialah 129.22M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FILM? FILM mencapai harga ATH sebanyak 0.234889 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FILM? FILM melihat harga ATL sebanyak 0.00537361 USD . Berapakah jumlah dagangan FILM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FILMialah -- USD . Adakah FILM akan naik lebih tinggi tahun ini? FILM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FILMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

