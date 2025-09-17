Lagi Mengenai FILM

Gala Film Harga (FILM)

1 FILM ke USD Harga Langsung:

$0.0166417
Gala Film (FILM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:54:11 (UTC+8)

Gala Film (FILM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

Gala Film (FILM) harga masa nyata ialah $0.0166417. Sepanjang 24 jam yang lalu, FILM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FILM sepanjang masa ialah $ 0.234889, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00537361.

Dari segi prestasi jangka pendek, FILM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gala Film (FILM) Maklumat Pasaran

--
----

Had Pasaran semasa Gala Film ialah $ 2.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FILM ialah 129.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 129221395.8767015. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.15M.

Gala Film (FILM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Gala Film kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Gala Film kepada USD adalah $ -0.0026611076.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Gala Film kepada USD adalah $ -0.0005996420.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Gala Film kepada USD adalah $ +0.003470612509401416.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0026611076-15.99%
60 Hari$ -0.0005996420-3.60%
90 Hari$ +0.003470612509401416+26.35%

Apakah itu Gala Film (FILM)

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

Gala Film (FILM) Sumber

Gala Film Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gala Film (FILM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gala Film (FILM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gala Film.

Semak Gala Film ramalan harga sekarang!

FILM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Gala Film (FILM)

Memahami tokenomik Gala Film (FILM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FILM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gala Film (FILM)

Berapakah nilai Gala Film (FILM) hari ini?
Harga langsung FILM dalam USD ialah 0.0166417 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FILM ke USD?
Harga semasa FILM ke USD ialah $ 0.0166417. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gala Film?
Had pasaran untuk FILM ialah $ 2.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FILM?
Bekalan edaran FILM ialah 129.22M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FILM?
FILM mencapai harga ATH sebanyak 0.234889 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FILM?
FILM melihat harga ATL sebanyak 0.00537361 USD.
Berapakah jumlah dagangan FILM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FILMialah -- USD.
Adakah FILM akan naik lebih tinggi tahun ini?
FILM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FILMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.