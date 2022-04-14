Tokenomik Gala Film (FILM)

Tokenomik Gala Film (FILM)

Lihat cerapan utama tentang Gala Film (FILM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Gala Film (FILM) Maklumat

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience.

Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

https://film.gala.com/
https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf

Gala Film (FILM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gala Film (FILM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.15M
Jumlah Bekalan:
$ 129.22M
Bekalan Edaran:
$ 129.22M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.15M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.234889
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00537361
Harga Semasa:
$ 0.0166417
Tokenomik Gala Film (FILM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gala Film (FILM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FILM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FILM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FILM, terokai FILM harga langsung token!

FILM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FILM? Halaman ramalan harga FILM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

