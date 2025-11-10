Gala Music Harga Hari Ini

Harga langsung Gala Music (MUSIC) hari ini ialah $ 0.00437788, dengan 0.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MUSIC kepada USD penukaran adalah $ 0.00437788 setiap MUSIC.

Gala Music kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 693,893, dengan bekalan edaran sebanyak 158.50M MUSIC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MUSIC didagangkan antara $ 0.00393859 (rendah) dan $ 0.00438512 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.303994, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MUSIC dipindahkan -0.16% dalam sejam terakhir dan -28.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gala Music (MUSIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 693.89K$ 693.89K $ 693.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 693.89K$ 693.89K $ 693.89K Bekalan Peredaran 158.50M 158.50M 158.50M Jumlah Bekalan 158,499,926.1216006 158,499,926.1216006 158,499,926.1216006

