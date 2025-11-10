Galactic Bonk Harga Hari Ini

Harga langsung Galactic Bonk (G-BONK) hari ini ialah $ 0.0000465, dengan 0.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa G-BONK kepada USD penukaran adalah $ 0.0000465 setiap G-BONK.

Galactic Bonk kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 40,267, dengan bekalan edaran sebanyak 865.91M G-BONK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, G-BONK didagangkan antara $ 0.00004616 (rendah) dan $ 0.0000465 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00061356, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004592.

Dalam prestasi jangka pendek, G-BONK dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Galactic Bonk (G-BONK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.27K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.27K Bekalan Peredaran 865.91M Jumlah Bekalan 865,912,128.872118

