Harga Galactic Bonk langsung hari ini ialah 0.0000465 USD.G-BONK modal pasaran ialah 40,267 USD. Jejaki masa nyata G-BONK kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai G-BONK

Maklumat Harga G-BONK

Apakah G-BONK

Kertas putih G-BONK

Laman Web Rasmi G-BONK

Tokenomik G-BONK

Ramalan Harga G-BONK

Galactic Bonk Logo

Galactic Bonk Harga (G-BONK)

Tidak tersenarai

1 G-BONK ke USD Harga Langsung:

+0.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat.
Galactic Bonk (G-BONK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:28:49 (UTC+8)

Galactic Bonk Harga Hari Ini

Harga langsung Galactic Bonk (G-BONK) hari ini ialah $ 0.0000465, dengan 0.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa G-BONK kepada USD penukaran adalah $ 0.0000465 setiap G-BONK.

Galactic Bonk kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 40,267, dengan bekalan edaran sebanyak 865.91M G-BONK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, G-BONK didagangkan antara $ 0.00004616 (rendah) dan $ 0.0000465 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00061356, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004592.

Dalam prestasi jangka pendek, G-BONK dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Galactic Bonk (G-BONK) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Galactic Bonk ialah $ 40.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran G-BONK ialah 865.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 865912128.872118. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.27K.

Galactic Bonk Sejarah Harga USD

+0.74%

-17.57%

-17.57%

Galactic Bonk (G-BONK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Galactic Bonk kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Galactic Bonk kepada USD adalah $ -0.0000125170.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Galactic Bonk kepada USD adalah $ -0.0000273098.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Galactic Bonk kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.74%
30 Hari$ -0.0000125170-26.91%
60 Hari$ -0.0000273098-58.73%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Galactic Bonk

Galactic Bonk (G-BONK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran G-BONK pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Galactic Bonk (G-BONK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Galactic Bonk berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Galactic Bonk yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk G-BONK ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Galactic Bonk Ramalan Harga.

Apakah itu Galactic Bonk (G-BONK)

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Galactic Bonk (G-BONK) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Galactic Bonk

Berapakah nilai 1 Galactic Bonk pada tahun 2030?
Jika Galactic Bonk berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Galactic Bonk berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:28:49 (UTC+8)

Galactic Bonk (G-BONK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Galactic Bonk

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.