Galatasaray Fan Token (GAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 24J Rendah $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 24J Tinggi $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Sepanjang Masa $ 33.63$ 33.63 $ 33.63 Harga Terendah $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.08% Perubahan Harga (7D) +1.81% Perubahan Harga (7D) +1.81%

Galatasaray Fan Token (GAL) harga masa nyata ialah $1.4. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAL didagangkan antara $ 1.4 rendah dan $ 1.41 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAL sepanjang masa ialah $ 33.63, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.18.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAL telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +1.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Galatasaray Fan Token (GAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.14M$ 10.14M $ 10.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.00M$ 14.00M $ 14.00M Bekalan Peredaran 7.23M 7.23M 7.23M Jumlah Bekalan 9,975,000.0 9,975,000.0 9,975,000.0

Had Pasaran semasa Galatasaray Fan Token ialah $ 10.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GAL ialah 7.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9975000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.00M.