Galaxia (GXA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00198717 $ 0.00198717 $ 0.00198717 24J Rendah $ 0.00228496 $ 0.00228496 $ 0.00228496 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00198717$ 0.00198717 $ 0.00198717 24J Tinggi $ 0.00228496$ 0.00228496 $ 0.00228496 Sepanjang Masa $ 0.02331638$ 0.02331638 $ 0.02331638 Harga Terendah $ 0.00106629$ 0.00106629 $ 0.00106629 Perubahan Harga (1J) +5.30% Perubahan Harga (1D) +13.98% Perubahan Harga (7D) +7.27% Perubahan Harga (7D) +7.27%

Galaxia (GXA) harga masa nyata ialah $0.00226503. Sepanjang 24 jam yang lalu, GXA didagangkan antara $ 0.00198717 rendah dan $ 0.00228496 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GXA sepanjang masa ialah $ 0.02331638, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00106629.

Dari segi prestasi jangka pendek, GXA telah berubah sebanyak +5.30% sejak sejam yang lalu, +13.98% dalam 24 jam dan +7.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Galaxia (GXA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.27M$ 17.27M $ 17.27M Bekalan Peredaran 3.07B 3.07B 3.07B Jumlah Bekalan 7,619,439,991.0 7,619,439,991.0 7,619,439,991.0

Had Pasaran semasa Galaxia ialah $ 6.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GXA ialah 3.07B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7619439991.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.27M.