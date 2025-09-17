Galaxy Fight Club (GCOIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00156624 $ 0.00156624 $ 0.00156624 24J Rendah $ 0.00163509 $ 0.00163509 $ 0.00163509 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00156624$ 0.00156624 $ 0.00156624 24J Tinggi $ 0.00163509$ 0.00163509 $ 0.00163509 Sepanjang Masa $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Harga Terendah $ 0.00107154$ 0.00107154 $ 0.00107154 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +0.55% Perubahan Harga (7D) -2.05% Perubahan Harga (7D) -2.05%

Galaxy Fight Club (GCOIN) harga masa nyata ialah $0.00160933. Sepanjang 24 jam yang lalu, GCOIN didagangkan antara $ 0.00156624 rendah dan $ 0.00163509 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GCOIN sepanjang masa ialah $ 2.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00107154.

Dari segi prestasi jangka pendek, GCOIN telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.55% dalam 24 jam dan -2.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 128.09K$ 128.09K $ 128.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 240.97K$ 240.97K $ 240.97K Bekalan Peredaran 79.59M 79.59M 79.59M Jumlah Bekalan 149,735,250.0 149,735,250.0 149,735,250.0

Had Pasaran semasa Galaxy Fight Club ialah $ 128.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GCOIN ialah 79.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 149735250.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 240.97K.