Galeon (GALEON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02159227 $ 0.02159227 $ 0.02159227 24J Rendah $ 0.02869839 $ 0.02869839 $ 0.02869839 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02159227$ 0.02159227 $ 0.02159227 24J Tinggi $ 0.02869839$ 0.02869839 $ 0.02869839 Sepanjang Masa $ 0.04139904$ 0.04139904 $ 0.04139904 Harga Terendah $ 0.00713505$ 0.00713505 $ 0.00713505 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) +9.68% Perubahan Harga (7D) +63.91% Perubahan Harga (7D) +63.91%

Galeon (GALEON) harga masa nyata ialah $0.02484227. Sepanjang 24 jam yang lalu, GALEON didagangkan antara $ 0.02159227 rendah dan $ 0.02869839 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GALEON sepanjang masa ialah $ 0.04139904, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00713505.

Dari segi prestasi jangka pendek, GALEON telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +9.68% dalam 24 jam dan +63.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Galeon (GALEON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.28M$ 18.28M $ 18.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 64.13M$ 64.13M $ 64.13M Bekalan Peredaran 735.28M 735.28M 735.28M Jumlah Bekalan 2,580,000,000.0 2,580,000,000.0 2,580,000,000.0

Had Pasaran semasa Galeon ialah $ 18.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GALEON ialah 735.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2580000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.13M.