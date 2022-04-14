Tokenomik Galeon (GALEON)
Galeon (GALEON) Maklumat
Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals.
Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back.
Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers.
Galeon (GALEON) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Galeon (GALEON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Galeon (GALEON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Galeon (GALEON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GALEON yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GALEON yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
