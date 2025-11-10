Gama Token Harga Hari Ini

Harga langsung Gama Token (GAMA) hari ini ialah $ 0.764393, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GAMA kepada USD penukaran adalah $ 0.764393 setiap GAMA.

Gama Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 76,460,695, dengan bekalan edaran sebanyak 100.03M GAMA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GAMA didagangkan antara $ 0.764393 (rendah) dan $ 0.764393 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.873173, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.585643.

Dalam prestasi jangka pendek, GAMA dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gama Token (GAMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Bekalan Peredaran 100.03M 100.03M 100.03M Jumlah Bekalan 100,027,931.0 100,027,931.0 100,027,931.0

Had Pasaran semasa Gama Token ialah $ 76.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GAMA ialah 100.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100027931.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.46M.