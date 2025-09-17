GAME (GAMES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00023258$ 0.00023258 $ 0.00023258 Harga Terendah $ 0.00001644$ 0.00001644 $ 0.00001644 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

GAME (GAMES) harga masa nyata ialah $0.00001699. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAMES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAMES sepanjang masa ialah $ 0.00023258, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001644.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAMES telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GAME (GAMES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 101.94K$ 101.94K $ 101.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 169.90K$ 169.90K $ 169.90K Bekalan Peredaran 6.00B 6.00B 6.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GAME ialah $ 101.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GAMES ialah 6.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 169.90K.