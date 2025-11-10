Game 5 BALL Harga Hari Ini

Harga langsung Game 5 BALL (BALL) hari ini ialah $ 0.00237726, dengan 3.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BALL kepada USD penukaran adalah $ 0.00237726 setiap BALL.

Game 5 BALL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,189,042, dengan bekalan edaran sebanyak 500.01M BALL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BALL didagangkan antara $ 0.00227309 (rendah) dan $ 0.00240071 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01128623, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00072493.

Dalam prestasi jangka pendek, BALL dipindahkan -0.49% dalam sejam terakhir dan -7.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Game 5 BALL (BALL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Bekalan Peredaran 500.01M 500.01M 500.01M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Game 5 BALL ialah $ 1.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BALL ialah 500.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.38M.