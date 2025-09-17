Game Bee (GBB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01479955$ 0.01479955 $ 0.01479955 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +6.90% Perubahan Harga (7D) +16.44% Perubahan Harga (7D) +16.44%

Game Bee (GBB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GBB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GBB sepanjang masa ialah $ 0.01479955, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GBB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +6.90% dalam 24 jam dan +16.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Game Bee (GBB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Game Bee ialah $ 15.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GBB ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.11K.