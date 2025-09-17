Game Fantasy (GFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01059991 24J Tinggi $ 0.01150378 Sepanjang Masa $ 36.84 Harga Terendah $ 0.00784618 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) -3.25% Perubahan Harga (7D) -13.52%

Game Fantasy (GFT) harga masa nyata ialah $0.01066139. Sepanjang 24 jam yang lalu, GFT didagangkan antara $ 0.01059991 rendah dan $ 0.01150378 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GFT sepanjang masa ialah $ 36.84, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00784618.

Dari segi prestasi jangka pendek, GFT telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -3.25% dalam 24 jam dan -13.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Game Fantasy (GFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 125.01K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 125.01K Bekalan Peredaran 11.73M Jumlah Bekalan 11,730,678.0

Had Pasaran semasa Game Fantasy ialah $ 125.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GFT ialah 11.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11730678.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 125.01K.