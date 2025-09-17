Lagi Mengenai GG

Game Guide Harga (GG)

Tidak tersenarai

1 GG ke USD Harga Langsung:

--
----
+2.10%1D
USD
Game Guide (GG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:54:31 (UTC+8)

Game Guide (GG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.08%

+2.15%

-6.49%

-6.49%

Game Guide (GG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GG telah berubah sebanyak -1.08% sejak sejam yang lalu, +2.15% dalam 24 jam dan -6.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Game Guide (GG) Maklumat Pasaran

$ 34.86K
$ 34.86K$ 34.86K

--
----

$ 34.86K
$ 34.86K$ 34.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Game Guide ialah $ 34.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.86K.

Game Guide (GG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Game Guide kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Game Guide kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Game Guide kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Game Guide kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.15%
30 Hari$ 0-54.33%
60 Hari$ 0-83.72%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Game Guide (GG)

Game Guide ($GG) is a community-driven token and open template initiated by Adam, the developer of SURV, to demonstrate a streamlined approach to turning Web2 games into Web3 applications using the Idos Games platform. By leveraging real code, video documentation, and a playable demo (Survival.io), the guide walks developers through the full process of token integration, wallet connectivity, and on-chain game logic on BNB Chain. The aim is to show that launching a Web3 game no longer demands large development teams or venture capital — just practical tools, accessible infrastructure, and community support. $GG serves as both the utility and reward layer for experiments, incentives, and community-driven iterations. It’s a practical path into GameFi, built for builders.

Game Guide (GG) Sumber

Game Guide Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Game Guide (GG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Game Guide (GG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Game Guide.

Semak Game Guide ramalan harga sekarang!

GG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Game Guide (GG)

Memahami tokenomik Game Guide (GG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Game Guide (GG)

Berapakah nilai Game Guide (GG) hari ini?
Harga langsung GG dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GG ke USD?
Harga semasa GG ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Game Guide?
Had pasaran untuk GG ialah $ 34.86K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GG?
Bekalan edaran GG ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GG?
GG mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GG?
GG melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GGialah -- USD.
Adakah GG akan naik lebih tinggi tahun ini?
GG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:54:31 (UTC+8)

Game Guide (GG) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.