Game Guide (GG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.08% Perubahan Harga (1D) +2.15% Perubahan Harga (7D) -6.49% Perubahan Harga (7D) -6.49%

Game Guide (GG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GG telah berubah sebanyak -1.08% sejak sejam yang lalu, +2.15% dalam 24 jam dan -6.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Game Guide (GG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.86K$ 34.86K $ 34.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.86K$ 34.86K $ 34.86K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Game Guide ialah $ 34.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.86K.