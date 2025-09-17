Game Meteor Coin (GMTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00021002 $ 0.00021002 $ 0.00021002 24J Rendah $ 0.00030007 $ 0.00030007 $ 0.00030007 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00021002$ 0.00021002 $ 0.00021002 24J Tinggi $ 0.00030007$ 0.00030007 $ 0.00030007 Sepanjang Masa $ 0.00112412$ 0.00112412 $ 0.00112412 Harga Terendah $ 0.000036$ 0.000036 $ 0.000036 Perubahan Harga (1J) -2.72% Perubahan Harga (1D) +26.90% Perubahan Harga (7D) +87.47% Perubahan Harga (7D) +87.47%

Game Meteor Coin (GMTO) harga masa nyata ialah $0.00028569. Sepanjang 24 jam yang lalu, GMTO didagangkan antara $ 0.00021002 rendah dan $ 0.00030007 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GMTO sepanjang masa ialah $ 0.00112412, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000036.

Dari segi prestasi jangka pendek, GMTO telah berubah sebanyak -2.72% sejak sejam yang lalu, +26.90% dalam 24 jam dan +87.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Game Meteor Coin (GMTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.26M$ 28.26M $ 28.26M Bekalan Peredaran 8.79B 8.79B 8.79B Jumlah Bekalan 98,923,294,904.97751 98,923,294,904.97751 98,923,294,904.97751

Had Pasaran semasa Game Meteor Coin ialah $ 2.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GMTO ialah 8.79B, dengan jumlah bekalan sebanyak 98923294904.97751. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.26M.