Tokenomik Game Money (GM)

Lihat cerapan utama tentang Game Money (GM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:33:01 (UTC+8)
USD

Game Money (GM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Game Money (GM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.52K
Jumlah Bekalan:
$ 977.78M
Bekalan Edaran:
$ 977.78M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.52K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Game Money (GM) Maklumat

Base Digger is an idle strategy game on the Base blockchain where you step into the role of a digger, uncovering treasures, artifacts, and resources along the way. As you make progress and complete tasks, you earn $GM, the in-game token. Use $GM to upgrade your tools, unlock power-ups, and take your adventure to the next level. The deeper you dig, the more rare items and exciting quests you’ll uncover. Compete with others to climb the leaderboards or just enjoy exploring at your own pace. Whether you’re here to relax or strategize, Base Digger is packed with fun and rewards to keep you coming back.

Laman Web Rasmi:
https://basedigger.xyz/

Tokenomik Game Money (GM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Game Money (GM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GM, terokai GM harga langsung token!

GM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GM? Halaman ramalan harga GM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
