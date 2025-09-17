Lagi Mengenai GOME

Game of Memes Logo

Game of Memes Harga (GOME)

Tidak tersenarai

1 GOME ke USD Harga Langsung:

$0.00013968
$0.00013968$0.00013968
-0.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Game of Memes (GOME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:54:18 (UTC+8)

Game of Memes (GOME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01271128
$ 0.01271128$ 0.01271128

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

-0.79%

+6.79%

+6.79%

Game of Memes (GOME) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOME didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOME sepanjang masa ialah $ 0.01271128, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOME telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -0.79% dalam 24 jam dan +6.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Game of Memes (GOME) Maklumat Pasaran

$ 91.01K
$ 91.01K$ 91.01K

--
----

$ 91.01K
$ 91.01K$ 91.01K

651.50M
651.50M 651.50M

651,499,718.9
651,499,718.9 651,499,718.9

Had Pasaran semasa Game of Memes ialah $ 91.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOME ialah 651.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 651499718.9. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.01K.

Game of Memes (GOME) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Game of Memes kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Game of Memes kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Game of Memes kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Game of Memes kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.79%
30 Hari$ 0+30.21%
60 Hari$ 0+38.59%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Game of Memes (GOME)

Game of Memes (GOME) Sumber

Laman Web Rasmi

Game of Memes Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Game of Memes (GOME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Game of Memes (GOME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Game of Memes.

Semak Game of Memes ramalan harga sekarang!

GOME kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Game of Memes (GOME)

Memahami tokenomik Game of Memes (GOME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Game of Memes (GOME)

Berapakah nilai Game of Memes (GOME) hari ini?
Harga langsung GOME dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GOME ke USD?
Harga semasa GOME ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Game of Memes?
Had pasaran untuk GOME ialah $ 91.01K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GOME?
Bekalan edaran GOME ialah 651.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOME?
GOME mencapai harga ATH sebanyak 0.01271128 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOME?
GOME melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GOME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOMEialah -- USD.
Adakah GOME akan naik lebih tinggi tahun ini?
GOME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:54:18 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.