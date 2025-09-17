Game of Memes (GOME) Maklumat Harga (USD)

Game of Memes (GOME) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOME didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOME sepanjang masa ialah $ 0.01271128, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOME telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -0.79% dalam 24 jam dan +6.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Game of Memes (GOME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.01K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.01K Bekalan Peredaran 651.50M Jumlah Bekalan 651,499,718.9

Had Pasaran semasa Game of Memes ialah $ 91.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOME ialah 651.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 651499718.9. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.01K.