Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming.
Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer.
Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask.
Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain.
GAME (GAMES) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GAME (GAMES), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik GAME (GAMES): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik GAME (GAMES) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GAMES yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GAMES yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
