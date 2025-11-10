Game7 Harga Hari Ini

Harga langsung Game7 (G7) hari ini ialah $ 0.00015079, dengan 3.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa G7 kepada USD penukaran adalah $ 0.00015079 setiap G7.

Game7 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 340,889, dengan bekalan edaran sebanyak 2.26B G7. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, G7 didagangkan antara $ 0.00013754 (rendah) dan $ 0.00016056 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02317852, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00013754.

Dalam prestasi jangka pendek, G7 dipindahkan -0.68% dalam sejam terakhir dan -58.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Game7 (G7) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 340.89K$ 340.89K $ 340.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Bekalan Peredaran 2.26B 2.26B 2.26B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

