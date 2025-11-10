Tokenomik Game7 (G7)

Tokenomik Game7 (G7)

Lihat cerapan utama tentang Game7 (G7), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:04:03 (UTC+8)
Game7 (G7) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Game7 (G7), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 377.32K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 2.26B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.67M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02317852
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00013754
Harga Semasa:
$ 0.00016668
Game7 (G7) Maklumat

Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement.

The ecosystem is built on several key components:

  • Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities.

  • HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience.

  • World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies.

  • G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem.

Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

Laman Web Rasmi:
https://game7.io/
Kertas putih:
https://manifesto.game7.io/

Tokenomik Game7 (G7): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Game7 (G7) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token G7 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token G7 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik G7, terokai G7 harga langsung token!

G7 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju G7? Halaman ramalan harga G7 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

