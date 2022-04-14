Tokenomik GameBoy (GBOY)
GameBoy (GBOY) Maklumat
The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility.
GameBoy (GBOY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GameBoy (GBOY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik GameBoy (GBOY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik GameBoy (GBOY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GBOY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GBOY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GBOY, terokai GBOY harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.