GameFantasyStar (GFS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00796757 $ 0.00796757 $ 0.00796757 24J Rendah $ 0.00876417 $ 0.00876417 $ 0.00876417 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00796757$ 0.00796757 $ 0.00796757 24J Tinggi $ 0.00876417$ 0.00876417 $ 0.00876417 Sepanjang Masa $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 Harga Terendah $ 0.00564411$ 0.00564411 $ 0.00564411 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) -8.42% Perubahan Harga (7D) -10.17% Perubahan Harga (7D) -10.17%

GameFantasyStar (GFS) harga masa nyata ialah $0.0079736. Sepanjang 24 jam yang lalu, GFS didagangkan antara $ 0.00796757 rendah dan $ 0.00876417 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GFS sepanjang masa ialah $ 1.54, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00564411.

Dari segi prestasi jangka pendek, GFS telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, -8.42% dalam 24 jam dan -10.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GameFantasyStar (GFS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 3.71$ 3.71 $ 3.71 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.66K$ 15.66K $ 15.66K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,963,813.2504 1,963,813.2504 1,963,813.2504

Had Pasaran semasa GameFantasyStar ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.71. Bekalan edaran GFS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1963813.2504. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.66K.