GameFi X (GFX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00868763 $ 0.00868763 $ 0.00868763 24J Rendah $ 0.00876746 $ 0.00876746 $ 0.00876746 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00868763$ 0.00868763 $ 0.00868763 24J Tinggi $ 0.00876746$ 0.00876746 $ 0.00876746 Sepanjang Masa $ 0.198042$ 0.198042 $ 0.198042 Harga Terendah $ 0.00492846$ 0.00492846 $ 0.00492846 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.60% Perubahan Harga (7D) +8.24% Perubahan Harga (7D) +8.24%

GameFi X (GFX) harga masa nyata ialah $0.00871428. Sepanjang 24 jam yang lalu, GFX didagangkan antara $ 0.00868763 rendah dan $ 0.00876746 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GFX sepanjang masa ialah $ 0.198042, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00492846.

Dari segi prestasi jangka pendek, GFX telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.60% dalam 24 jam dan +8.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GameFi X (GFX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 40.83$ 40.83 $ 40.83 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 435.71K$ 435.71K $ 435.71K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa GameFi X ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 40.83. Bekalan edaran GFX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 435.71K.