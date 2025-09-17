Gameflip (FLP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00809076 24J Tinggi $ 0.00836715 Sepanjang Masa $ 0.268295 Harga Terendah $ 0.00103957 Perubahan Harga (1J) -0.39% Perubahan Harga (1D) -2.04% Perubahan Harga (7D) -3.62%

Gameflip (FLP) harga masa nyata ialah $0.00817565. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLP didagangkan antara $ 0.00809076 rendah dan $ 0.00836715 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLP sepanjang masa ialah $ 0.268295, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00103957.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLP telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, -2.04% dalam 24 jam dan -3.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gameflip (FLP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 461.58K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 818.41K Bekalan Peredaran 56.40M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Gameflip ialah $ 461.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLP ialah 56.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 818.41K.