GameM Token (GMT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.67% Perubahan Harga (1D) +0.20% Perubahan Harga (7D) +40.11%

GameM Token (GMT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GMT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GMT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GMT telah berubah sebanyak -0.67% sejak sejam yang lalu, +0.20% dalam 24 jam dan +40.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GameM Token (GMT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 552.02K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 552.02K Bekalan Peredaran 2.60B Jumlah Bekalan 2,600,000,000.0

Had Pasaran semasa GameM Token ialah $ 552.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GMT ialah 2.60B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2600000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 552.02K.