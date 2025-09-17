GameonForge (GO4) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.198899 $ 0.198899 $ 0.198899 24J Rendah $ 0.21135 $ 0.21135 $ 0.21135 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.198899$ 0.198899 $ 0.198899 24J Tinggi $ 0.21135$ 0.21135 $ 0.21135 Sepanjang Masa $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Harga Terendah $ 0.03616127$ 0.03616127 $ 0.03616127 Perubahan Harga (1J) +2.80% Perubahan Harga (1D) -3.10% Perubahan Harga (7D) -2.82% Perubahan Harga (7D) -2.82%

GameonForge (GO4) harga masa nyata ialah $0.204746. Sepanjang 24 jam yang lalu, GO4 didagangkan antara $ 0.198899 rendah dan $ 0.21135 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GO4 sepanjang masa ialah $ 1.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03616127.

Dari segi prestasi jangka pendek, GO4 telah berubah sebanyak +2.80% sejak sejam yang lalu, -3.10% dalam 24 jam dan -2.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GameonForge (GO4) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 15.28K$ 15.28K $ 15.28K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.47M$ 20.47M $ 20.47M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa GameonForge ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.28K. Bekalan edaran GO4 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.47M.