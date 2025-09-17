GAMER (GMR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00134151 24J Tinggi $ 0.00142639 Sepanjang Masa $ 0.213187 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +4.70% Perubahan Harga (1D) +0.98% Perubahan Harga (7D) +5.63%

GAMER (GMR) harga masa nyata ialah $0.00140928. Sepanjang 24 jam yang lalu, GMR didagangkan antara $ 0.00134151 rendah dan $ 0.00142639 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GMR sepanjang masa ialah $ 0.213187, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GMR telah berubah sebanyak +4.70% sejak sejam yang lalu, +0.98% dalam 24 jam dan +5.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GAMER (GMR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 464.93K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 464.93K Bekalan Peredaran 329.64M Jumlah Bekalan 329,637,593.169788

Had Pasaran semasa GAMER ialah $ 464.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GMR ialah 329.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 329637593.169788. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 464.93K.