GAMER Logo

GAMER Harga (GMR)

Tidak tersenarai

1 GMR ke USD Harga Langsung:

$0.00141043
+1.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
GAMER (GMR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:54:59 (UTC+8)

GAMER (GMR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00134151
24J Rendah
$ 0.00142639
24J Tinggi

$ 0.00134151
$ 0.00142639
$ 0.213187
$ 0
+4.70%

+0.98%

+5.63%

+5.63%

GAMER (GMR) harga masa nyata ialah $0.00140928. Sepanjang 24 jam yang lalu, GMR didagangkan antara $ 0.00134151 rendah dan $ 0.00142639 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GMR sepanjang masa ialah $ 0.213187, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GMR telah berubah sebanyak +4.70% sejak sejam yang lalu, +0.98% dalam 24 jam dan +5.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GAMER (GMR) Maklumat Pasaran

$ 464.93K
--
$ 464.93K
329.64M
329,637,593.169788
Had Pasaran semasa GAMER ialah $ 464.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GMR ialah 329.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 329637593.169788. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 464.93K.

GAMER (GMR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga GAMER kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga GAMER kepada USD adalah $ -0.0005021370.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga GAMER kepada USD adalah $ -0.0003258232.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga GAMER kepada USD adalah $ +0.0001140926555344415.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.98%
30 Hari$ -0.0005021370-35.63%
60 Hari$ -0.0003258232-23.11%
90 Hari$ +0.0001140926555344415+8.81%

Apakah itu GAMER (GMR)

We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.

GAMER (GMR) Sumber

Laman Web Rasmi

GAMER Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GAMER (GMR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GAMER (GMR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GAMER.

Semak GAMER ramalan harga sekarang!

GMR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik GAMER (GMR)

Memahami tokenomik GAMER (GMR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GMR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GAMER (GMR)

Berapakah nilai GAMER (GMR) hari ini?
Harga langsung GMR dalam USD ialah 0.00140928 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GMR ke USD?
Harga semasa GMR ke USD ialah $ 0.00140928. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GAMER?
Had pasaran untuk GMR ialah $ 464.93K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GMR?
Bekalan edaran GMR ialah 329.64M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GMR?
GMR mencapai harga ATH sebanyak 0.213187 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GMR?
GMR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GMR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GMRialah -- USD.
Adakah GMR akan naik lebih tinggi tahun ini?
GMR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GMRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
GAMER (GMR) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

