GamesCoin (GC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02117194 24J Tinggi $ 0.02119291 Sepanjang Masa $ 0.149691 Harga Terendah $ 0.01506596 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +1.22%

GamesCoin (GC) harga masa nyata ialah $0.02119074. Sepanjang 24 jam yang lalu, GC didagangkan antara $ 0.02117194 rendah dan $ 0.02119291 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GC sepanjang masa ialah $ 0.149691, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01506596.

Dari segi prestasi jangka pendek, GC telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +1.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GamesCoin (GC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 15.08 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.18M Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 150,000,000.0

Had Pasaran semasa GamesCoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.08. Bekalan edaran GC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 150000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.18M.