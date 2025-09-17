GameStation (GAMER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00015935 $ 0.00015935 $ 0.00015935 24J Rendah $ 0.00016379 $ 0.00016379 $ 0.00016379 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00015935$ 0.00015935 $ 0.00015935 24J Tinggi $ 0.00016379$ 0.00016379 $ 0.00016379 Sepanjang Masa $ 2.85$ 2.85 $ 2.85 Harga Terendah $ 0.00008406$ 0.00008406 $ 0.00008406 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.73% Perubahan Harga (7D) +2.74% Perubahan Harga (7D) +2.74%

GameStation (GAMER) harga masa nyata ialah $0.00016211. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAMER didagangkan antara $ 0.00015935 rendah dan $ 0.00016379 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAMER sepanjang masa ialah $ 2.85, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008406.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAMER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.73% dalam 24 jam dan +2.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GameStation (GAMER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 2.65$ 2.65 $ 2.65 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.21K$ 16.21K $ 16.21K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa GameStation ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.65. Bekalan edaran GAMER ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.21K.