Gamestop xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Gamestop xStock (GMEX) hari ini ialah $ 27.48, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GMEX kepada USD penukaran adalah $ 27.48 setiap GMEX.

Gamestop xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 612,738, dengan bekalan edaran sebanyak 22.30K GMEX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GMEX didagangkan antara $ 27.48 (rendah) dan $ 27.48 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 33.93, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 23.93.

Dalam prestasi jangka pendek, GMEX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gamestop xStock (GMEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 612.74K$ 612.74K $ 612.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.01M$ 7.01M $ 7.01M Bekalan Peredaran 22.30K 22.30K 22.30K Jumlah Bekalan 254,946.0364163643 254,946.0364163643 254,946.0364163643

Had Pasaran semasa Gamestop xStock ialah $ 612.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GMEX ialah 22.30K, dengan jumlah bekalan sebanyak 254946.0364163643. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.01M.