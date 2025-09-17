Gameswap (GSWAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.050973 $ 0.050973 $ 0.050973 24J Rendah $ 0.059594 $ 0.059594 $ 0.059594 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.050973$ 0.050973 $ 0.050973 24J Tinggi $ 0.059594$ 0.059594 $ 0.059594 Sepanjang Masa $ 8.44$ 8.44 $ 8.44 Harga Terendah $ 0.04069538$ 0.04069538 $ 0.04069538 Perubahan Harga (1J) -11.12% Perubahan Harga (1D) -13.98% Perubahan Harga (7D) -8.94% Perubahan Harga (7D) -8.94%

Gameswap (GSWAP) harga masa nyata ialah $0.051255. Sepanjang 24 jam yang lalu, GSWAP didagangkan antara $ 0.050973 rendah dan $ 0.059594 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GSWAP sepanjang masa ialah $ 8.44, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04069538.

Dari segi prestasi jangka pendek, GSWAP telah berubah sebanyak -11.12% sejak sejam yang lalu, -13.98% dalam 24 jam dan -8.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gameswap (GSWAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 449.02K$ 449.02K $ 449.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Bekalan Peredaran 8.76M 8.76M 8.76M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Gameswap ialah $ 449.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GSWAP ialah 8.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.03M.