GameZone (GZONE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00278918 $ 0.00278918 $ 0.00278918 24J Rendah $ 0.00290213 $ 0.00290213 $ 0.00290213 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00278918$ 0.00278918 $ 0.00278918 24J Tinggi $ 0.00290213$ 0.00290213 $ 0.00290213 Sepanjang Masa $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Harga Terendah $ 0.00214842$ 0.00214842 $ 0.00214842 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +0.90% Perubahan Harga (7D) +1.54% Perubahan Harga (7D) +1.54%

GameZone (GZONE) harga masa nyata ialah $0.00285887. Sepanjang 24 jam yang lalu, GZONE didagangkan antara $ 0.00278918 rendah dan $ 0.00290213 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GZONE sepanjang masa ialah $ 1.18, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00214842.

Dari segi prestasi jangka pendek, GZONE telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.90% dalam 24 jam dan +1.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GameZone (GZONE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Bekalan Peredaran 419.74M 419.74M 419.74M Jumlah Bekalan 419,736,832.0417555 419,736,832.0417555 419,736,832.0417555

Had Pasaran semasa GameZone ialah $ 1.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GZONE ialah 419.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 419736832.0417555. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.20M.