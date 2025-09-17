GAMI WORLD (GAMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 Harga Terendah $ 0.00864062$ 0.00864062 $ 0.00864062 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -2.04% Perubahan Harga (7D) -2.04%

GAMI WORLD (GAMI) harga masa nyata ialah $0.01018034. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAMI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAMI sepanjang masa ialah $ 5.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00864062.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAMI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -2.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GAMI WORLD (GAMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 439.73K$ 439.73K $ 439.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Bekalan Peredaran 43.19M 43.19M 43.19M Jumlah Bekalan 131,828,172.938392 131,828,172.938392 131,828,172.938392

Had Pasaran semasa GAMI WORLD ialah $ 439.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GAMI ialah 43.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 131828172.938392. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.34M.