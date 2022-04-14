Tokenomik GAMI WORLD (GAMI)

Lihat cerapan utama tentang GAMI WORLD (GAMI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
GAMI WORLD (GAMI) Maklumat

GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.

Laman Web Rasmi:
https://gamiworld.io/en
Kertas putih:
https://gami-world.gitbook.io/gami-world-venture-builder-whitepaper/

GAMI WORLD (GAMI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GAMI WORLD (GAMI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 434.69K
Jumlah Bekalan:
$ 131.83M
Bekalan Edaran:
$ 43.19M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.33M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.58
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00864062
Harga Semasa:
$ 0.01006358
Tokenomik GAMI WORLD (GAMI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GAMI WORLD (GAMI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GAMI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GAMI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GAMI, terokai GAMI harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.