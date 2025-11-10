BursaDEX+
Harga Gap Tooth Lizard langsung hari ini ialah 0.00000257 USD.$GAPPY modal pasaran ialah 256,751 USD. Jejaki masa nyata $GAPPY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Gap Tooth Lizard Harga ($GAPPY)

1 $GAPPY ke USD Harga Langsung:

+5.20%1D
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:56:10 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard Harga Hari Ini

Harga langsung Gap Tooth Lizard ($GAPPY) hari ini ialah $ 0.00000257, dengan 5.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $GAPPY kepada USD penukaran adalah $ 0.00000257 setiap $GAPPY.

Gap Tooth Lizard kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 256,751, dengan bekalan edaran sebanyak 99.91B $GAPPY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $GAPPY didagangkan antara $ 0.00000241 (rendah) dan $ 0.00000258 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00004032, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000217.

Dalam prestasi jangka pendek, $GAPPY dipindahkan +0.50% dalam sejam terakhir dan -46.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Gap Tooth Lizard ialah $ 256.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $GAPPY ialah 99.91B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99906805287.48557. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 256.75K.

Gap Tooth Lizard Sejarah Harga USD

+0.50%

+5.01%

-46.22%

-46.22%

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Gap Tooth Lizard kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Gap Tooth Lizard kepada USD adalah $ -0.0000018328.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Gap Tooth Lizard kepada USD adalah $ -0.0000022746.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Gap Tooth Lizard kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.01%
30 Hari$ -0.0000018328-71.31%
60 Hari$ -0.0000022746-88.50%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Gap Tooth Lizard

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran $GAPPY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Gap Tooth Lizard berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Gap Tooth Lizard yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk $GAPPY ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Gap Tooth Lizard Ramalan Harga.

Apakah itu Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gap Tooth Lizard

Berapakah nilai 1 Gap Tooth Lizard pada tahun 2030?
Jika Gap Tooth Lizard berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Gap Tooth Lizard berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:56:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.