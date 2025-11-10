Gap Tooth Lizard Harga Hari Ini

Harga langsung Gap Tooth Lizard ($GAPPY) hari ini ialah $ 0.00000257, dengan 5.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $GAPPY kepada USD penukaran adalah $ 0.00000257 setiap $GAPPY.

Gap Tooth Lizard kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 256,751, dengan bekalan edaran sebanyak 99.91B $GAPPY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $GAPPY didagangkan antara $ 0.00000241 (rendah) dan $ 0.00000258 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00004032, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000217.

Dalam prestasi jangka pendek, $GAPPY dipindahkan +0.50% dalam sejam terakhir dan -46.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 256.75K$ 256.75K $ 256.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 256.75K$ 256.75K $ 256.75K Bekalan Peredaran 99.91B 99.91B 99.91B Jumlah Bekalan 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

