Tokenomik Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Lihat cerapan utama tentang Gap Tooth Lizard ($GAPPY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:04:19 (UTC+8)
USD

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gap Tooth Lizard ($GAPPY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 264.21K
Jumlah Bekalan:
$ 99.91B
Bekalan Edaran:
$ 99.91B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 264.21K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Maklumat

The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.

Laman Web Rasmi:
https://flaunch.gg/base/coin/0xfca9fc2cb2dde04732ad07e4bb73db8cc8bfed1d

Tokenomik Gap Tooth Lizard ($GAPPY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gap Tooth Lizard ($GAPPY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $GAPPY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $GAPPY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $GAPPY, terokai $GAPPY harga langsung token!

$GAPPY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $GAPPY? Halaman ramalan harga $GAPPY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

