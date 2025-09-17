Garbage (GARBAGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.061799$ 0.061799 $ 0.061799 Harga Terendah $ 0.00024453$ 0.00024453 $ 0.00024453 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -1.33% Perubahan Harga (7D) -1.33%

Garbage (GARBAGE) harga masa nyata ialah $0.00024592. Sepanjang 24 jam yang lalu, GARBAGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GARBAGE sepanjang masa ialah $ 0.061799, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00024453.

Dari segi prestasi jangka pendek, GARBAGE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -1.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Garbage (GARBAGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.31K$ 18.31K $ 18.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K Bekalan Peredaran 74.45M 74.45M 74.45M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Garbage ialah $ 18.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GARBAGE ialah 74.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.59K.