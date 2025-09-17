Garlicoin (GRLC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00806369 $ 0.00806369 $ 0.00806369 24J Rendah $ 0.01155373 $ 0.01155373 $ 0.01155373 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00806369$ 0.00806369 $ 0.00806369 24J Tinggi $ 0.01155373$ 0.01155373 $ 0.01155373 Sepanjang Masa $ 0.583403$ 0.583403 $ 0.583403 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) +0.61% Perubahan Harga (7D) -17.02% Perubahan Harga (7D) -17.02%

Garlicoin (GRLC) harga masa nyata ialah $0.00813458. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRLC didagangkan antara $ 0.00806369 rendah dan $ 0.01155373 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRLC sepanjang masa ialah $ 0.583403, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRLC telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, +0.61% dalam 24 jam dan -17.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Garlicoin (GRLC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 559.97K$ 559.97K $ 559.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 561.61K$ 561.61K $ 561.61K Bekalan Peredaran 68.80M 68.80M 68.80M Jumlah Bekalan 69,000,000.0 69,000,000.0 69,000,000.0

Had Pasaran semasa Garlicoin ialah $ 559.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRLC ialah 68.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 561.61K.