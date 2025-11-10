GarudaX Harga Hari Ini

Harga langsung GarudaX (GRDX) hari ini ialah $ 0.0036227, dengan 1.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GRDX kepada USD penukaran adalah $ 0.0036227 setiap GRDX.

GarudaX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 155,965, dengan bekalan edaran sebanyak 43.05M GRDX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GRDX didagangkan antara $ 0.00350253 (rendah) dan $ 0.00363988 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00593594, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00183371.

Dalam prestasi jangka pendek, GRDX dipindahkan +1.14% dalam sejam terakhir dan -10.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GarudaX (GRDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 155.97K$ 155.97K $ 155.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 345.35K$ 345.35K $ 345.35K Bekalan Peredaran 43.05M 43.05M 43.05M Jumlah Bekalan 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

