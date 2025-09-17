GARY (GARY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00134365 $ 0.00134365 $ 0.00134365 24J Rendah $ 0.00148584 $ 0.00148584 $ 0.00148584 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00134365$ 0.00134365 $ 0.00134365 24J Tinggi $ 0.00148584$ 0.00148584 $ 0.00148584 Sepanjang Masa $ 0.0053833$ 0.0053833 $ 0.0053833 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) -8.08% Perubahan Harga (7D) -28.21% Perubahan Harga (7D) -28.21%

GARY (GARY) harga masa nyata ialah $0.00134851. Sepanjang 24 jam yang lalu, GARY didagangkan antara $ 0.00134365 rendah dan $ 0.00148584 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GARY sepanjang masa ialah $ 0.0053833, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GARY telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, -8.08% dalam 24 jam dan -28.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GARY (GARY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Bekalan Peredaran 999.78M 999.78M 999.78M Jumlah Bekalan 999,778,459.222315 999,778,459.222315 999,778,459.222315

Had Pasaran semasa GARY ialah $ 1.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GARY ialah 999.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999778459.222315. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.35M.