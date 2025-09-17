Apakah itu Gas (GAS)

Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Gas (GAS) Sumber Laman Web Rasmi

Gas Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gas (GAS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gas (GAS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gas.

Semak Gas ramalan harga sekarang!

GAS kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Gas (GAS)

Memahami tokenomik Gas (GAS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GAS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gas (GAS) Berapakah nilai Gas (GAS) hari ini? Harga langsung GAS dalam USD ialah 3.31 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GAS ke USD? $ 3.31 . Lihat Harga semasa GAS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Gas? Had pasaran untuk GAS ialah $ 215.75M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GAS? Bekalan edaran GAS ialah 65.09M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GAS? GAS mencapai harga ATH sebanyak 91.94 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GAS? GAS melihat harga ATL sebanyak 0.621309 USD . Berapakah jumlah dagangan GAS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GASialah -- USD . Adakah GAS akan naik lebih tinggi tahun ini? GAS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GASramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Gas (GAS) Kemas Kini Industri Penting