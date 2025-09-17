Gas DAO (GAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) +8.16% Perubahan Harga (7D) +8.16%

Gas DAO (GAS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +8.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gas DAO (GAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.35K$ 38.35K $ 38.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 133.84K$ 133.84K $ 133.84K Bekalan Peredaran 286.51B 286.51B 286.51B Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gas DAO ialah $ 38.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GAS ialah 286.51B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 133.84K.