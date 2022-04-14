Tokenomik Gas (GAS)

Tokenomik Gas (GAS)

Lihat cerapan utama tentang Gas (GAS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Gas (GAS) Maklumat

Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin.

Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block.

Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining.

At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase.

It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.

Laman Web Rasmi:
https://neo.org/

Gas (GAS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gas (GAS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 214.43M
$ 214.43M
Jumlah Bekalan:
$ 65.09M
$ 65.09M
Bekalan Edaran:
$ 65.09M
$ 65.09M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 214.43M
$ 214.43M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 91.94
$ 91.94
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.621309
$ 0.621309
Harga Semasa:
$ 3.29
$ 3.29

Tokenomik Gas (GAS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gas (GAS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GAS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GAS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GAS, terokai GAS harga langsung token!

GAS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GAS? Halaman ramalan harga GAS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.