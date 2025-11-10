Gashy Harga Hari Ini

Harga langsung Gashy (GASH) hari ini ialah $ 0.00002485, dengan 7.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GASH kepada USD penukaran adalah $ 0.00002485 setiap GASH.

Gashy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 23,915, dengan bekalan edaran sebanyak 962.50M GASH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GASH didagangkan antara $ 0.00002407 (rendah) dan $ 0.00002727 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00023102, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002188.

Dalam prestasi jangka pendek, GASH dipindahkan +1.07% dalam sejam terakhir dan -23.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gashy (GASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.92K$ 23.92K $ 23.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.92K$ 23.92K $ 23.92K Bekalan Peredaran 962.50M 962.50M 962.50M Jumlah Bekalan 962,497,766.7333279 962,497,766.7333279 962,497,766.7333279

Had Pasaran semasa Gashy ialah $ 23.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GASH ialah 962.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 962497766.7333279. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.92K.